Wandertage

Die Wanderfreunde Kreuzberg Hallerndorf veranstalten am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Februar, ihre 34. Volkswandertage. Zur Auswahl stehen eine sechs und elf Kilometer lange Wanderstrecke. rund um Hallerndorf. Start und Ziel ist die Doppelsporthalle. Start an beiden Tagen ist von 7 bis 12 Uhr, Zielschluss ist um 15 Uhr. Anmeldung und weitere Infos bei Marga Strickroth, Telefon 09543/5150 oder E-Mail an cl_strickroth@gmx.de. erl