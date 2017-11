Wandertage in Wachenroth

Der SV Wachenroth veranstaltet wieder Internationale Volkswandertage mit DVV-Jugendwandertagen am Samstag, 11. November, und Sonntag, 12. November. Es gibt zwei Strecken : eine mit sechs Kilometern und eine mit elf Kilometern. Gestartet wird an beiden Wandertagen ab 7 Uhr an der Ebrachtalhalle in der Schulstraße. Zielschluss ist am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. red