Das Kolpingwerk Diözesanverband Bamberg lädt alle Menschen , die sich gerne in der freien Natur bewegen, Gemeinschaft suchen und geistlich interessiert sind, zum Wochenendprogramm "Wandern mit Leib und Seele" ein.

Die Veranstaltung wird von Donnerstag, 10. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, in der Arbeitnehmerbildungs- und Begegnungsstätte in Obertrubach stattfinden. Tageswanderungen von etwa 15 KilometerWeglänge in der schönen Fränkischen Schweiz, verbunden mit geistlichen Impulsen, laden die Teilnehmer dazu ein, ihre Sinne auf vielfältigste Art zu wecken.

Weitere Informationen und Anmeldung beim Kolpingwerk Diözesanverband Bamberg, Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg, Tel. 0951/20878-0, Fax 0951/20878-12 oder per E- Mail an info@kolpingwerk-bamberg.de. red