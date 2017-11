Wandern auf dem Brennerweg

Eine Wanderung ab Schwärzelbach auf dem "Wildfrüchteweg" (Brennerweg) führt der Rhönklub Hammelburg am Mittwoch, 29. November, durch. Eine Einkehr ist in Oberthulba geplant. Abfahrt ist um 13 Uhr am Bleichrasen. Wanderführer Franz Herrler leitet die Tour. sek