Wanderjahr wird eröffnet

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau eröffnet das Wanderjahr am Sonntag, 14. Januar, mit einer Tour zum Kreuzberg. Hier findet eine Feier mit Ansprache statt. Anschließend ist eine Einkehr am Kreuzberg geplant. Treffpunkt zur Wanderung ist um 10.15 Uhr am Busbahnhof in der Stadt. Der Linienbus bringt die Wanderer um 10.30 Uhr nach Oberwildflecken. sek