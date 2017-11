Wanderfalken sind unterwegs

Die Wanderfalken Wickendorf/Teuschnitz laden alle Vereinsmitglieder und Wanderlustigen zur nächsten Wanderung in Steinbach am Wald am 12. November ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Vereinshalle in der Dorfstraße. Nach der Wanderung geht es zum Mittagessen in die "FichtenStube". ut