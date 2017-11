Wanderausstellung 500 Jahre Reformation

500 Jahre Reformation - dieses Jubiläum nimmt das Evangelische Bildungswerk der Dekanatsbezirke Kronach-Ludwigsstadt und Michelau zum Anlass für eine Ausstellung über den Reformator in der Christuskirche in Burgkunstadt. Die Wanderausstellung "Martin-Luther, die Reformation und die Folgen" wird am Sonntag, 12. November, um 11.30 Uhr nach dem Gottesdienst eröffnet und ist bis Sonntag, 26. November, in der Kirche zu besichtigen. 28 anschauliche Grafiken informieren die Besucher über die wichtigsten Stationen der Reformationsgeschichte und ihre Auswirkungen bis heute. Ausgehend von der Biographie Martin Luthers wird ein Blick in die Zeit vor der Reformation geworfen. Anschließend richtet die Schau ihren Fokus auf die reformatorische Dynamik, die sich nach Luthers Veröffentlichung seiner 95 Thesen gegen den Ablasshandel entspann, und behandelt zentrale Fragen der Reformationsgeschichte: Was war eigentlich das Neue an Luthers Theologie? Was passierte in Wittenberg 1517? Wie verbreitete sich die neue Lehre? Zur Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, wie auch zum Besuch unter der Woche laden das Evangelische Bildungswerk und die Evangelische Kirchengemeinde ein. Die Christuskirche ist täglich von 9 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Auch interessierte Schulklassen sind willkommen. red