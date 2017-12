Wallenfels macht die 25 voll

Der Musikverein Wallenfels eröffnete zusammen mit 2. Bürgermeister Erich Mähringer den 25. Weihnachtsmarkt in Wallenfels. Pünktlich zum Beginn schüttelte Frau Holle ihre Betten und zuckerte die Buden und Besucher. Glückliche Kindergesichter, die über die Lichter staunten, lachende Menschen, melancholische Weihnachtsmelodien und viele herrliche Dinge, die es zu entdecken galt. Die Vielfalt an tollen Geschenken, kulinarischen Köstlichkeiten wie die traditionellen "G'stopfta Rumm" sowie handgefertigte Pralinen begeisterten Jung und Alt. Crêpes, Bratwürste, Stollen und Plätzchen waren heiß begehrt.

Einmalig sind auch der Verkauf von Mistelzweigen und die große Tombola der Ministranten. Der Tourismusverband war mit einem "Flößerlädla" dabei und das echte "Wallnfelse Seidla" ging weg wie "warme Semmeln". Bei Kaffee und Kuchen der Pfarrei St. Thomas konnten Besucher den Heimatkalender des Heimatgeschichtlichen Arbeitskreises gleich durchblättern.

Die evangelische Kirchengemeinde bot einen christlichen Büchertisch mit vielen kleinen und großen Geschenken. Das Team vom Altenheim St. Elisabeth verkaufte Gutscheine von verschiedenen Wallenfelser Geschäften, wobei ein Euro pro Gutschein für einen guten Zweck ist. Holznikoläuse und selbstgemachte Marmeladen, leckere Waffeln und bemalte Steine mit Glücksmotiven waren ebenso vorhanden wie Schmuck und Gebasteltes. Der Verein "BIZ for Kids" bot Steckelabrot an, die Musikschule spielte am Nachmittag Weihnachtslieder und der Nikolaus besuchte am Abend den Markt und brachte für die Kinder eine Kleinigkeit mit. sd