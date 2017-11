Waldführungen durch den Friedwald

Bei einer kostenlosen Waldführung durch den Friedwald Fränkische Schweiz haben Interessenten die Möglichkeit, mehr über das Konzept der Naturbestattung zu erfahren. An den beiden Samstagen, 11. und 25. November, sowie am 9. Dezember, jeweils um 14 Uhr, informieren die Förster über Vorsorge- und Beisetzungsmöglichkeiten. Treffpunkt für alle Waldführungen ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz 2 in Ebermannstadt. Um telefonische Anmeldung unter 06155/848-200 oder online auf www.friedwald.de wird gebeten. red