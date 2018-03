Waldbesitzer treffen sich in Pretzfeld

Die Waldbesitzerve reinigung Fränkische Schweiz führt am Freitag, 20. April, ihre Jahreshauptversammlung durch. Die Tagesordnung enthält unter anderem einen Vortrag zum Thema "Innovative Produkte aus Laubholz - Aktuelle Schwerpunkte und zukünftige Entwicklung" und die Vergabe des "Preises für vorbildliche Waldbewirtschaftung".

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bamberg ist mit einem Stand vertreten, so dass der jeweilige Revierleiter bei Bedarf auch gleich angesprochen werden kann. Die Versammlung der Waldbesitzer aus der Fränkischen Schweiz beginnt um 19 Uhr in der Sporthalle der Walter-Schottky-Volksschule in Pretzfeld. red