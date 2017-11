Waldarbeiter verletzt sich lebensgefährlich

Ein 49-Jähriger ist bei Waldarbeiten in Steinheid (Landkreis Sonneberg) lebensbedrohlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann mitgeholfen, mit einer Arbeitsmaschine Baumstämme aus einem Waldgebiet zu ziehen. Der 49-Jährige wurde dann aus bisher unbekannter Ursache von einem Baumstamm am Kopf getroffen, berichtet die Landespolizeiinspektion Saalfeld. Für den Schwerverletzten wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der ihn in das Krankenhaus nach Meiningen brachte. Zu den Umständen, die zu dem Unfall führten, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, sichert am Unfallort Spuren und führt Befragungen mit Zeugen durch. pol