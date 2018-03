Walberla-Bild für Berliner Büro

In der neuen Legislaturperiode hat der Bamberg-Forchheimer Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD) ein neues Büro im Paul-Löbe-Haus in Berlin bezogen. Dieses möchte er mit Bildern aus Bamberg und Forchheim heimatlich dekorieren. Deshalb hatte Schwarz einen Fotowettbewerb ausgeschrieben. 166 Fotos aus der Region Bamberg und Forchheim seien eingegangen. Gewonnen hat zum einen Christian Martin mit einem der bekanntesten Motive der Region: das Alte Rathaus in Bamberg. Der zweite Gewinner ist Frank Schneider, der ein Bild des Walberla eingesandt hat. "Das Walberla kennt jeder im Landkreis Forchheim und in ganz Franken, aber diese farbgewaltige Aufnahme des Walberlas im Sonnenuntergang ist einfach überwältigend", staunt Andreas Schwarz. Die beiden Gewinner werden nun im Juni zu einer Besucherfahrt nach Berlin eingeladen. Dort sollen die beiden Bilder feierlich im Büro des Bundestagsabgeordneten enthüllt werden. Foto: Frank Schneider