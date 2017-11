Waischenfeld plant im Veldensteiner Forst

Der Waischenfelder Stadtrat tagt wieder am Dienstag, 14. November. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Rathaus II am Bischof-Nausea-Platz. Themen werden unter anderem die Städtebauförderung zur Altstadtsanierung in Waischenfeld sein. Außerdem geht es auch um die Meldung des Vereins Naturpark Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst für die Einsatzplanung des Arbeitstrupps im kommenden Jahr. red