Wahrzeichen schalten am Samstag ihr Licht aus

Am Samstag gehen um 20.30 Uhr auf der ganzen Welt wieder die Lichter aus. Auch die Klosteranlage am Michelsberg, die Altenburg und das Alte Rathaus hüllen sich dann für eine Stunde in Dunkelheit und rufen mit der Earth Hour zum gemeinsamen Natur-, Tier- und Klimaschutz auf, teilen die Stadtwerke Bamberg mit.

Als Kampagne der internationalen Tierschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) am 31. März 2007 in Sydney gestartet, hat sich die Earth Hour in den vergangenen elf Jahren zur größten weltweiten Umweltschutzaktion entwickelt. Zum achten Mal reiht sich Bamberg mit seinen drei Wahrzeichen in die Liste der rund 7000 teilnehmenden Städte ein. Am 24. März um 20.30 Uhr drücken die Stadtwerke, die für die Bamberger Straßenbeleuchtung zuständig sind, aber auch historische Gebäude und Denkmäler in Szene setzen, gleichzeitig mit Millionen von Menschen auf den Lichtschalter.

In Deutschland steht die Aktion dieses Jahr unter dem Motto "Für einen lebendigen Planeten". Die Umweltschützer machen damit auf das drohende Artensterben infolge des Klimawandels, der Zerstörung natürlicher Lebensräume und der Wilderei aufmerksam. red