pow



Die Katholiken im Bistum Würzburg sind am Sonntag, 25. Februar, dazu aufgerufen, die neuen Pfarrgemeinderäte zu wählen. Die Wahl steht unter dem Motto "Zukunft gestalten. Weil ich Christ bin..." Zur Vorbereitung werden an verschiedenen Orten im Bistum Werkstattabende angeboten, zwei davon sind in Hofheim und Zeil.Auf dem Programm stehen, wie der Pressedienst des Ordinariats mitgeteilt hat, Informationen und Tipps zu Themen wie Wahlordnung, Brief- und Persönlichkeitswahl und Wahlergebnis. Außerdem geht es um einen gelungenen Schlusspunkt im bisherigen Pfarrgemeinderat und um die Wahl als Thema in der Öffentlichkeit.Die Werkstattabende finden jeweils von 19.30 bis 22 Uhr statt. Der Termin für das Dekanat Haßberge ist in Hofheim: am Dienstag, 10. Oktober, im Pfarrheim in der Kirchgasse.Zum Werkstattabend ist eine Anmeldung bis spätestens fünf Tage vor dem Termin erforderlich: Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrgemeinde, Irmgard Oeser, Haus Sankt Bruno, Promenade 37, 97437 Haßfurt, Telefonnummer 09521/9512470, oder E-Mail irmgard.oeser@bistum-wuerzburg.de, sowie im Internet unter www.pfarrgemeinderatswahl.de/anmeldung . Weitere Informationen zur Pfarrgemeinderatswahl gibt es im Internet (auf der Website www.pfarrgemeinderatswahl.de ).Ein weiterer Werkstattabend ist im folgenden Monat in Zeil vorgesehen. Der Termin ist am Donnerstag, 23. November, im Pfarrheim (Lange Gasse).