Wahl des WBV-Ortsobmanns

Am Donnerstag, 16. November, findet um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Püchitz eine Ortsversammlung mit Neuwahl des Ortsobmanns der Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Staffelstein statt. Alle Waldbesitzer von Püchitz, Stadel, Zilgendorf, Altenbanz und Neubanz, auch am Wald interessierte Nichtmitglieder, sind eingeladen. red