Wagner dankt und spendet

So mancher Start ins Leben verläuft holprig - so wie bei der kleinen Lia aus Hausen. Noch im Mutterleib fanden Ärzte mehrere Zysten in ihrer Lunge. In der Kinderchirurgischen Abteilung (kommissarischer Leiter Robert Grützmann) des Universitätsklinikums Erlangen wurde das kleine Mädchen jedoch erfolgreich operiert und ist heute gesund. Zum Dank für die sehr gute Versorgung spendete Lias Vater Markus Wagner jetzt 250 Euro, die der leitende Kinderchirurg Manuel Besendörfer entgegennahm. Das Geld soll bedürftige Eltern unterstützen, deren Kinder stationär betreut werden müssen.

Normalerweise erhalten die Kunden der Metzgerei Wagner in der Adventszeit kleine Geschenke. Diesmal Im vergangenen Jahr war jedoch einiges anders, denn da waren die Eltern vor allem mit der Gesundheit ihrer kleinen Tochter Lia beschäftigt. Nachdem ihre Lungenzysten in der Kinderchirurgie in Erlangen von Besendörfer entfernt worden waren, war die Erleichterung groß. "Acht Tage waren wir in der Erlanger Kinderklinik und haben uns die gesamte Zeit über sehr gut betreut und versorgt gefühlt", sagte Markus Wagner. Zum Dank spendete er 250 Euro, die normalerweise in die Kundengeschenke geflossen wären, an die Kinderchirurgie. red