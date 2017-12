VW T4 dreht sich und schleudert in einen Volvo

Ein Verkehrsunfall ohne Verletzte hat sich am Sonntag bei Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) auf schneebedeckter Straße ereignet.

Am Abend fuhr ein 58-Jähriger mit seinem VW T4 auf der Kreisstraße ERH 6 in Richtung Neunhof. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen VW. Der Grund dafür war die mit einer Schneeschicht bedeckten Fahrbahn und die nicht an diese Wetterverhältnisse angepasste Geschwindigkeit.



Crash nicht mehr zu verhindern

Der VW drehte sich quer zur Fahrbahn und geriet auf die Gegenfahrspur. Ein mit seinem Volvo entgegenkommender 57-Jähriger konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß mit der Front seines Volvos gegen die Fahrerseite des VWs. Der Volvo rutschte im Anschluss nach rechts in den Straßengraben und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Es wurden weder die beiden Autofahrer noch die auf dem Beifahrersitz des VW sitzende 14-jährige Tochter des 58-Jährigen verletzt.

Der VW wurde auf der Fahrerseite stark beschädigt und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Auch der Volvo wurde im Frontbereich und an der Achse so stark beschädigt, dass ebenfalls mit einem wirtschaftlichen Totalschaden zu rechnen ist.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird von der Polizei Erlangen-Land auf 6500 Euro geschätzt.

Den VW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen unangepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen, wie die Polizei mitteilte. pol