VW Polo prallt gegen Brückengeländer

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 8000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Sonntagnacht in der Stöhrstraße in Kronach. Eine junge Frau aus dem Raum Coburg befuhr gegen 23.35 Uhr mit ihrem VW Polo die Staatsstraße 2200 stadteinwärts und kam kurz vor der Kreuzung zur Kreuzbergstraße aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie zunächst mit dem dortigen Brückengeländer, wurde in der Folge zurück auf die Fahrbahn gelenkt und fuhr im Anschluss erneut mit ihrem rechten Vorderrad gegen den Gehweg. Durch den Aufprall wurde der Pkw massiv beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst vom Unfallort entfernt werden. Die 21-jährige Polo-Fahrerin zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in die Helios-Frankenwaldklinik gebracht. pol