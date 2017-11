VW Golf angefahren und geflüchtet

Rund 800 Euro Sachschaden entstanden an einem schwarzen VW Golf, der am Mittwochmorgen am Parkplatz des E-Centers abgestellt war. Die 27-jährige Besitzerin stellte nach ihrem Einkauf fest, dass der Pkw an Kotflügel und Scheinwerfer vorne rechts angefahren worden war. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht. Zeugen oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 bei der Polizei zu melden.