VW-Fahrer unter Drogen am Steuer

Während einer Verkehrskontrolle mit der Laserpistole in der Kronacher Straße hielten Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels am Montagabend einen 22-jährigen VW-Fahrer an. Hierbei bemerkten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten, die sich mit einem positiven Drogenschnelltest auch bestätigten. Bei dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten müssen. pol