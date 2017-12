VR-Bank dankt Mitgliedern für langjährige Treue

Vor 50 oder sogar vor 60 Jahren hatten 140 Teilhaber der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach ihre Mitgliedschaft unterzeichnet: Für diese jahrzehntelange, genossenschaftliche Verbundenheit sprach der VR-Bankvorstand seinen Dank aus. Wenige Tage zuvor hatte er bereits 560 Mitglieder zu 40 Jahren Treue beglückwünscht.

Zu dem Ehrungsnachmittag in der Atzelsberger Schlossscheune war ein Großteil der langjährigen Mitglieder erschienen, um mit Ehrenurkunde und Goldener Ehrennadel für 50- oder 60-jährige Treue ausgezeichnet zu werden. "In einer guten Beziehung ist es entscheidend, dass wir alles, was wir wahrnehmen, auch wichtig nehmen", betonte Vorstandsmitglied Johannes Hofmann in seiner Festrede. Diese Aussage ließe sich uneingeschränkt übertragen auf die Mitgliedschaft - die in der Bankenlandschaft einzigartige Kunde-Bank-Beziehung. Da gerade langjährige Mitglieder "gelebte Nähe" durchaus zu schätzen wüssten, sei es ein Anliegen, dass der VR-Vorstand persönlich seinen Dank für jahrzehntelange Verbundenheit ausspreche.

Zusammen mit dem Vorstandskollegen Hans-Peter Lechner blickte Hofmann auf die 139-jährige Geschichte der regionalen Genossenschaftsbank zurück und verwies mit Stolz auf die aktuelle Position: 1,5 Milliarden Euro Bilanzsumme, rund 350 Mitarbeiter, davon 16 Auszubildende. Doch auch ein Blick in die Zukunft war für die Mitglieder aufschlussreich: Mit ihrem optimierten Filialkonzept aus Beratungszentren, Service- und SB-Filialen unterstreiche die VR-Bank weiterhin die persönliche Präsenz vor Ort, setze aber zugleich auf Innovationen für den online-affinen Kunden.



Nicht nur Einzelpersonen

Das Genossenschaftswesen, das Unternehmertum und auch das Gemeinwesen gingen auch in der fränkischen Region seit jeher einvernehmlich Hand in Hand: So nahmen auch der Markt Lonnerstadt, Kirchengemeinden und -stiftungen, Milcherzeuger- oder Absatzgenossenschaften sowie örtliche Mittelstandsbetriebe die Ehrennadel und -urkunde ebenso gerne entgegen wie alle anderen anwesenden Mitglieder.

Gabriele Stiefler