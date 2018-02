Voxx-Club kommt

Eine der erfolgreichsten Boy-Groups der deutschen Musikszene gastiert am 6. Oktober um 19.30 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle. Am heutigen Donnerstag nimmt Voxx-Club am deutschen ESC-Vorentscheid teil (live 20.15 ARD - Ein Lied für Lissabon).Nach ihrem Premierenauftritt 2014 vor ausverkauftem Hause ist es dem Kulmbacher Konzertveranstalter Rainer Ludwig gelungen, die Erfolgsband ein weiteres Mal in die Bierstadt zu holen.Karten für das Konzert gibt es ab sofort bei der Bayerischen Rundschau, über www.eventim.de und über die Hotline von APP-Events Rainer Ludwig (09221 75580). red