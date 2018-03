Beim Obst- und Gartenbauverein Eicha wird vorzügliche Jugendarbeit für die 33 Jugendlichen mit vielen Aktionen betrieben, wie Achim Dürr bei der Hauptversammlung wissen ließ. Er erinnerte daran, dass unter anderem nachts unter dem Licht von Taschenlampen Frösche eingesammelt wurden, Nist- und Brutplätze am Goldbergesee inspiziert wurden, Löcher in abgestorbene Bäume gebohrt wurden, damit dort Wildbienen einziehen können.

Auch ansonsten war im Verein "viel los", wie der Vorsitzende Mike Gallinsky berichtete. "Der seit 1964 bestehende Verein mit seinen 201 Mitgliedern hat sich zur Aufgabe gemacht, das Dorf mit Blumen zu schmücken und die angelegten Beete und Rabatten der öffentlichen Flächen "zu hegen und zu pflegen", so der Vorsitzende. Neben der Dorfweihnacht war im geselligen Bereich das Lichterfest am Teich der Höhepunkt. Auch für dieses Jahr sind wieder zahlreiche Aktionen geplant.

Da das Ausleihen von Geräten immer mehr nachgelassen hat, wurden diese verkauft.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Helga Fischer ausgezeichnet.

Das Ergebnis der Neuwahlen:

Mike Gallinsky (Vorsitzender), Peter Griebel, Harry Grau (Stellvertreter), Silke Angermüller (Kassenwartin), Conny Sollmann (Stellvertreterin), Michael Grau (Schriftführer), Tino Horn (Jugendwart), Achim Dürr (Internet), Peter Reg, Diana Horn (Beisitzer), Peter Janson (Altvorstand). dav