Vorverkauf startet

Der Kartenvorverkauf für die Büttenabende der Kroniche Fousanaocht am 26./27. Januar und 2./3. Februar 2018 beginnt am Montag, 4. Dezember. Die Karten können bei Optik Stöckert aus dem Sitzplan ausgesucht und direkt mitgenommen werden. Telefonische Vorbestellungen oder Reservierungen sind nicht möglich. Der Kartenvorverkauf für den Kinderbüttenabend am 9. Februar 2018 findet erst Ende Januar statt. ms