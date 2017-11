Vorverkauf startet

An diesem Samstag startet der Verkauf des Bamberger Adventskalenders des Lionsclubs. Wenn der Andrang so groß ist wie im vergangenen Jahr, wird der Kalender am Montag bereits ausverkauft sein. Die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember im FT und unter www.adventskalender-bamberg.de veröffentlicht.

Vorverkaufsstellen sind: Feinkost Geigenberger, Troppauplatz 1, FT-Geschäftsstelle, Austr. 14, FT-Geschäftsstelle, Gutenbergstr. 1, Hübscher, Grüner Markt 16, Hübscher im Market, Michelinstr. 142, Hallstadt, Juwelier Triebel, Untere Brücke 2, Mauerblümchen, Kleberstr. 27, Pilipp Einrichtungshaus, Nürnberger Str. 243,

Rewe Markt Rudel, Würzburger Str. 55, Sparkasse Bamberg, Schönleinsplatz 1, Spielwarengigant im Ertl-Center. red