Vorverkauf: Jetzt Karten sichern

Die Seßlacher Narren haben mit dem Vorverkauf der Karten für ihre närrischen Veranstaltungen begonnen. Ab sofort sind die Tickets für die Bunten Abende der Faschingsgesellschaft bei Immo Küchler über Telefon 09569/729 oder 0151/27580426 oder per E-Mail immo7@gmx.de zu bekommen.

Die Bunten Abende finden jeweils ab 19.30 Uhr statt, und zwar an folgenden Tagen: 19., 20., 26. und 27. Januar. Am 21. Januar steigt der Seniorennachmittag ab 14 Uhr und der Kinderfasching läuft am 28. Januar. Alle diese Veranstaltungen finden statt im Sportheim. Der Umzug ist am 13. Februar ab 14 Uhr mit einem bunten Treiben ab 13 Uhr vor dem Rathaus. Das Männerballett Contest präsentiert sich am Samstag, 24. Februar, ab 19 Uhr im Sportheim. red