Vorverkauf für Theaterstück startet

Der Kartenvorverkauf für das Theater des Junglandvereins findet am Sonntag, 26. November, von 11 bis 15 Uhr in der Hauptstraße 33, ehemalige Gastwirtschaft Stenglein, statt. Restkarten sind ab Montag, 27. November, zu den Geschäftszeiten in der Raiffeisenbank Kleukheim, bzw. an der Abendkasse erhältlich. Es wird der Schwank in drei Akten von Regina Rösch mit dem Titel "Männer haben's auch nicht leicht, oder ...Ich will doch nur dein Bestes!" im Sportlerheim aufgeführt. Premiere ist am Freitag, 5. Januar, um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 6. Januar, um 19 Uhr am Sonntag, 7. Januar, um 19 Uhr, am Freitag, 12. Januar, um 19.30 Uhr, am Samstag, 13. Januar, um 19 Uhr (Einlass ist jeweils eine Stunde vorher). Die Nachmittagsvorstellung findet am Sonntag, 7. Januar, um 13.30 Uhr statt. Hierfür gibt es keinen Kartenvorverkauf. red