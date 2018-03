red



Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen der Erzdiözese Bamberg bieten von Dienstag, 17., bis Freitag, 20. April, Vortragsexerzitien im Diözesanhaus an. Die Exerzitien beginnen am Dienstag um 18 Uhr und enden am Freitag um 13 Uhr. Unter dem Motto "Lebenswege, Glaubenswege" wollen die Teilnehmer zu sich und zu Gott zu finden. Zudem besteht die Möglichkeit zum Einzelgespräch oder auch zum Austausch in der Gruppe. Die Leitung haben Rektor Elmar Koziel und Schwester Christina Schirner. Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 6. April gibt es unter der Telefonnummer 09571/926-0 oder unter www.14hl.de sowie per E-Mail info@14hl.de