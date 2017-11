Am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr findet im Gasthaus Greif in Forchheim-Kersbach (Kersbacher Straße 18) im Rahmen des Kersbacher Orts- und Pfarreijubiläums ein Vortrag zur Namenskunde statt. Referent ist der Vorsitzende des Forchheimer Heimatvereins, Dieter George. Er geht dabei den Bedeutungen der in Kersbach und Umgebung häufig auftretenden Familien- und Flurnamen auf den Grund. Zusätzlich analysiert er einige Hausnamen. Der Eintritt ist frei. red