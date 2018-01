"Wie komme ich mit all den Einkäufen bloß die Haustreppe hinauf? Oder gibt es vielleicht noch Alternativen zu meinem Zuhause? Und wie verhalte ich mich, wenn mein "Enkel" anruft und plötzlich 20 000 € von mir möchte?" Das Wohnen im Alter ist nicht ganz einfach und stellt Menschen vor neue Herausforderungen. Antworten auf diese Fragen bekommen Interessierte bei dem Vortrag "Zuhause daheim". Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 19. Oktober, im Haus erLebenskunst in Ramsthal statt. Beginn ist um 18 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Projektmanagements "Demographie" und "Mitten im Ort" des Landkreises Bad Kissingen, haben drei Experten zu diesen Themen eingeladen. Nach Ramsthal gibt es noch die Gelegenheit, die Vortragsreihe am Donnerstag, 9. November im Pfarrsaal Oberthulba zu besuchen. sek