Vortrag zum Thema Psychosynthese

Der Montagsvortrag der Parkklinik Heiligenfeld am 20. November um 19.30 Uhr im Heiligenfeld Saal ist dem Thema "Psychosynthese" gewidmet. Der Vortrag von Brigitte Bader, Kreativtherapeutin der Fachklinik Heiligenfeld, gibt Einblick in die Entstehung, die Methoden und Techniken, die Anwendung in Therapie und Pädagogik und vor allem soll er ein Verständnis für das ganzheitliche, Körper, Geist und Seele in besonderer Art umfassende Menschenbild, das die Psychosynthese ausmacht, vermitteln. Im Anschluss an den Vortrag wird es Zeit für Fragen und eine Diskussion geben. sek