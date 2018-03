Vortrag zum Thema Blasenschwäche

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes lädt alle Interessierten zu einem Fachvortrag mit Dr. Thomas Seyrich zum Thema "Blasenschwäche - endlich wieder herzhaft lachen" ein.

Die Veranstaltung findet am Montag, 9. April, um 19.30 Uhr im Landgasthof "Zum Stern" in Obererthal statt.

Anmeldungen bis zum 3. April bei der zuständigen Ortsbäuerin oder an der BBV-Geschäftsstelle in Oberthulba, Tel.: 09736/810 30. sek