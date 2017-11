Vortrag zum Thema Bienengesundheit

Der Kreisverband der Bayerischen Imkervereinigung (BIV) Kreisverband

Frankenwald veranstaltet am kommenden Sonntag 19. November, um 14 Uhr in der Arnika Akademie Teuschnitz seine Herbstkreisversammlung. Alle Imker sowie Bieneninteressierte sind hierzu recht eingeladen. Georg Pabstmann, Bienensachverständiger, wird über das Thema Bienengesundheit "Hygiene am Bienenstand" referieren. red