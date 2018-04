Vortrag und Ausflüge beim VdK Ebensfeld

Der VdK Ebensfeld weist auf folgende Veranstaltungen hin: Am 19. April findet in Dittersbrunn im Gasthaus Hagel ein Vortragsnachmittag statt. Beginn ist um 14 Uhr. Apotheker Ralph Bukowski spricht über Darmträgheit und Inkontinenz. Alle Interessierten sind willkommen. Die Mutter- und Vatertagsfeier findet am 5. Mai um 14 Uhr in Birkach im "Haus der Bäuerin" statt. Am 24. Mai steht ein Tagesausflug nach Coburg mit Besichtigung von Schloss Ehrenburg auf dem Programm. Anschließend geht es nach Schmalkalden in Thüringen zur Viba Nougatwelt mit Betriebsführung. Ein weiterer Tagesausflug ist am 16. Juni in die Oberpfalz geplant. Dort steht ein Besuch der Wallfahrtskirche in Habsberg an, bevor die Teilnehmer weiter zum Rosenfriedhof in Dietkirchen fahren. In Neumarkt ist eine kleine Stadtführung in der Altstadt vorgesehen. Anschließend geht es nach Berg zu "Deinhardts Viecherei". Die Bäuerin des Hofes ist bekannt von der "Landfrauenküche" im Bayerischen Fernsehen. Am 8. Juli unternimmt der VdK wieder eine Fahrt zur Waldbühne nach Heldritt. Dort wird das Luststück "Alles für die Katz'" aufgeführt. Beginn ist um 15 Uhr. Des Weiteren nimmt der VdK an der Fahrt ins Riesengebirge vom 7. bis 13. Juni teil. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei Martina Buhr (Telefonnummer 09547/1397). Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red