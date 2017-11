Vortrag über Vorsorgevollmacht

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes hält am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft Schneider eine Veranstaltung zum Thema "Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung" statt. Referent ist Joachim Walter, Fachberater von der BBV-Geschäftsstelle in Bad Staffelstein. red