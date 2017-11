Vortrag über Vogelwelt am Altmühlsee

"Die Vogelwelt am Altmühlsee" lautet der Titel eines kostenfreien Vortrags von der Kreisgruppe Forchheim des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern. Den Vortrag hält Christiane Geidel aus dem Referat "Artenschutz" der Landesgeschäftsstelle des LBV in Hilpoltstein. Interessierte sind eingeladen am Freitag, 17. November, um 19 Uhr in die Umweltstation Liasgrube in Unterstürmig. red