Vortrag über Reisen in Norwegen

Für Wohnmobilreisende ist Norwegen so etwas wie das Sehnsuchtsland in Europa. Tiefe Fjorde, klare Bäche, mächtige Gletscher, aber auch quirlige Städte und die Einsamkeit Lapplands sind Attribute, die zu diesem Mythos gehören. Thomas Pförtsch hat Norwegen in den letzten 20 Jahren immer wieder besucht. In einem Vortrag am Dienstag, 20. März, berichtet er von seinen Norwegenreisen und spannt dabei einen Bogen von Lindesnes im Süden bis hinauf zum nördlichsten Punkt Europas, der für manchen vielleicht eine kleine Überraschung ist. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im VHS-Zentrum in der Hornschuchallee 20. red