Vortrag über nachhaltiges Spenden

Die Volkshochschule (VHS) Erlangen lädt zusammen mit dem Verein Energiewende ER(H)langen am Donnerstag, 16. November, zum Vortrag "Nachhaltig spenden - Erneuerbare Energien als Hilfe zur Selbsthilfe" ein. Eva Schubert vom Verein "KarEn" und Philip Mewes vom Verein Sonnenenergie für Westafrika berichten über die Implementierung von erneuerbaren Energien als Schlüssel zur Bildung und zum wirtschaftlichen Ausbau in Afrika sowie der Karibik und Lateinamerika. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im großen Saal der Volkshochschule in der Friedrichstraße 19 in Erlangen. red