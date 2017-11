Vortrag über moderne Hüftendprothetik

Die Implantation eines künstlichen Hüftgelenks gehört zu den häufigsten Standardeingriffen in der modernen Orthopädie. Die meisten Prothesen-Systeme sind hierbei seit vielen Jahren etabliert. Mittlerweile ist es möglich, Hüftgelenke in minimal-invasiver Technik über kleine Hautschnitte einzubringen und somit die Muskulatur im Hüftbereich zu schonen. Am Montag, 20. November lädt das Klinikum Lichtenfels um 18 Uhr zu einem Patienteninformationsabend rund um die moderne Hüftendoprothetik sowie die Rehabilitationsmöglichkeiten nach einem Eingriff ein. Dr. Jörg Harrer , Lichtenfels, und Chefarzt Dr. Stefan Middeldorf von der Schön-Klinik Bad Staffelstein referieren. red