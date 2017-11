Vortrag über Freude an Rosen

Der Gartenbau- und Verschönerungsverein Untersteinach lädt am Dienstag, 14. November, um 19.30 Uhr zum Vortrag "Mehr Freude an Rosen im Garten" ein in die Gaststätte "Zur Post" (Limmer) in Untersteinach. Mit den Grundkenntnissen über Sorten, Ansprüche und Pflege brauchen Rosen nicht länger die Problempflanzen des Gartens zu sein, sondern können zu wahren Schmuckstücken werden. Kreisvorsitzender Günter Reif referiert. red