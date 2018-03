Vortrag über Essstörungen

"Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen" - so lautet das Thema eines Vortragsabends am Dienstag, 10. April, zu dem die Präventionsstelle des Landratsamtes Haßberge einlädt. Beginn ist um 17 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Haßfurt. Die Teilnahme ist kostenlos, teilte das Landratsamt in Haßfurt weiter mit.

Magersucht, Adipositas, Bulimie - dies alles sind verschiedene Formen von Essstörungen, die eines gemeinsam haben: Die Aufnahme beziehungsweise die Verweigerung von Nahrung ist mit Bedürfnissen verbunden, die mit gesunder Ernährung nichts mehr zu tun haben. Die Betroffenen sind nicht in der Lage, zwischen psychischem und physischem Hunger zu unterscheiden, und haben eine gestörte Körperwahrnehmung.



Alle können betroffen sein

Oft fängt alles ganz harmlos an. Doch die Folge kann ein Abrutschen in die Magersucht (Anorexie) oder die Ess-Brechsucht (Bulimie) sein. Die Problematik ist nicht nur bei Mädchen und Frauen, sondern auch bei Kindern und Männern zu beobachten. Für Jugendliche ist das Risiko, an einer Essstörung zu erkranken, besonders hoch.

Referentin bei dem Vortrag ist Karin Lachenmeir, Leiterin des Therapiezentrums für Essstörungen (Klinik für Kinder- und Jugendmedizin) in München. Weitere Auskünfte gibt im Landratsamt Eva Pfeil (Ruf 09521/951686 oder E-Mail Eva.Pfeil@hassberge.de). red