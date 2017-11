Vortrag über die Stoffwechselstörung

Ende des 20. Jahrhunderts sprach man noch verharmlosend von Altersdiabetes, weil er in der Regel erst im höheren Lebensalter auftrat. Zwischenzeitlich wird Diabetes auch bei immer mehr jüngeren Menschen festgestellt mit der Gefahr der Entwicklung massiver Gesundheitsschäden im Laufe des Lebens. Die Gartenfreunde Ebermannstadt laden alle Bürger am Mittwoch 15. November, um 19.30 Uhr in den Saal des Seniorenzentrums Fränkische Schweiz (Bahnhofstraße 14) zum Vortrag "Stoffwechselstörung Diabetes" ein. Referentin ist Elisabeth Dewald. red