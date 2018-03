Vortrag über die Juden von Weilersbach

Der Heimat- und Trachtenverein Weilersbach lädt ein zu einem Vortrag mit dem Thema "Die Juden von Weilersbach" ein. Interessierte sind hierzu am Donnerstag, 22. März, in das Gasthaus Hubert (Weißenbacher Straße 33) nach Weilersbach eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr. Der Referent ist Heimatforscher Rolf Kießling aus Forchheim. In einem Powerpoint-Vortrag erläutert er die Geschichte der jüdischen Gemeinde, die einst im Judenhof in Mittlerweilersbach angesiedelt war. Dabei stellt er ausgewählte jüdische Familien und Einzelpersonen vor wie zum Beispiel den Krämer Lämmlein Prager und den Metzger Moses Lazarus Münster. Der berühmteste Weilersbacher Jude Joseph Wolff (1795 bis 1862) kommt ebenfalls vor. Der Eintritt ist frei. red