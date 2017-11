Vortrag über den Raubmörder Hein

Im Rahmen des 60plus-Jahresprogramms lädt die katholische Pfarrei Marktgraitz am Sonntag, 19. November, ab 14 Uhr in den Pfarrsaal Marktgraitz ein. Polizeioberrat a.D. Willibert Lankes bietet einen spannenden Vortrag aus der Coburger Geschichte von 1928 an: Der Raubmörder Johann Hein. Kaffee und Kuchen runden den Nachmittag ab. red