Vortrag über Blasenschwäche

Die Landfrauengruppe Burkardroth lädt für Donnerstag, 5. April, um 19.30 Uhr ins Hotel Tilman in Münnerstadt zum Vortrag zum Thema "Blasenschwäche - endlich wieder herzhaft lachen" ein. Dieser wiederholt sich am Montag, 9. April, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Zum Stern" in Obererthal. Referent ist Dr. med. Thomas Seyrich (Urologe). Anmeldemöglichkeit besteht bei den Ortsbäuerinnen oder in der BBV-Geschäftsstelle (Tel.: 09736/810 30). sek