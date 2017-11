Das Bildungswerk im Bezirk Oberfranken lädt am Mittwoch, 15. November, zu einem Vortrag über "Blasenschwäche - Endlich wieder herzhaft lachen!" in das Gemeinschaftshaus in Mönchsambach ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Oberärztin Dr. Stefanie Harrer von der Sozialstiftung Bamberg informiert über Formen, Ursachen sowie Therapie der Harninkontinenz. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Anmeldungen sind nicht nötig. red