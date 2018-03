Vortrag: So hat Schimmel keine Chance

Der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes Forchheim veranstaltet in Kooperation mit der Volkshochschule Forchheim am Donnerstag, 22. März, einen Vortrag zum Thema "Energetische Sanierung von Wohngebäuden: Gebäudehülle, Anlagentechnik, Schimmel vermeiden und beseitigen". Dabei werden Punkte angesprochen, die bei der Durchführung von energetischen Sanierungen an der Gebäudehülle zu beachten sind. Außerdem werden die Ursachen für die Entstehung von Schimmel erläutert und Möglichkeiten zur Vermeidung oder Beseitigung von Schimmel aufgezeigt. Auch durch richtiges Heizen und Lüften kann die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen reduziert und Schimmelbildung vermieden werden. Interessierte sind hierzu willkommen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindezentrums in Eggolsheim, Hauptstraße 27. red