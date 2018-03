Vortrag mit Abendessen

Eine Vortragsveranstaltung mit anschließendem Abendessen des Gesprächsforums "Leben und Glauben" findet am Freitag, 23. März, zum Thema "Kanal voll - Seele leer - (Über-)leben" statt. Es geht dabei darum um die Flut an Informationen, die jeder an einem einzigen Tag bekommt. Der Referent ist Jürgen Werth. Beginn ist um 19 Uhr im Restaurant "Kräutergarten & Die Petersilie". red