Vortrag: Die richtige Heizung für das Haus

Beim Vortrag "Heizungsmodernisierung - Unser Haus braucht eine neue Heizung", den der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes Forchheim in Kooperation mit der Volkshochschule des Landkreises Forchheim am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr im Kompetenz-Zentrum der Vereinigten Raiffeisenbanken in Gräfenberg (Marktplatz 8) anbietet, geht es um innovative Heiztechniken. Dabei werden die verschiedenen am Markt verfügbaren Heizsysteme (Öl-/Gas-Brennwerttechnik, Biomasse/Pellets, Solarthermie, Wärmepumpe) und deren Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten dargestellt und näher erläutert. Außerdem werden die Einsparpotenziale und die vielfältigen, zum Teil sogar kombinierbaren Zuschuss- und Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Abgerundet wird der Vortrag durch weitere Hinweise zur Entscheidungsfindung und allgemeine Tipps zum Energiesparen beim Heizen. Der Eintritt ist frei. red